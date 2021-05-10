  • BIST 1.461
  • Altın 488,740
  • Dolar 8,2726
  • Euro 10,0573
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 7 °C
»

Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor

BALIKESİR'in mandacılıkla geçimini sağlayan kırsal Balıklı Mahallesi'nde mandaların dereden geçişi görsel şölen sunuyor. Belgeselleri andıran geçişin ardından ise bölünen yollara ayrılan mandalar, damlarına gidiyor.
Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor

Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Balıklı ve Yakupköy mahalleleri manda üretimiyle ön plana çıkıyor. Mandalar, ineğe göre daha yağlı bir sütü olması nedeniyle genel olarak kaymak üretiminde kullanılıyor. Balıkesir genelinde 5 bine yakın manda bulunurken, toplam manda sayısının yarısı ise Balıklı ve Yakupköy mahallelerinde bulunuyor. Manda sütünün kilosu perakende olarak 10- 12 liradan satışa sunuluyor. Genel olarak tatlılarda kullanılan kaymağının kilosu ise 100 ila 120 liradan satılıyor.

Kırsal Balıklı Mahallesi'nde sürü halinde meraya çıkan mandalar ise görsel şölen oluşturuyor. Özellikle kırsal Balıklı Mahallesi deresinden geçerken belgeselleri aratmayan görsel bir şölen sunan mandalar, çobanlara ise en zor zamanı sıcak havalarda yaşatıyor. Mandaların yazın dereden çıkmak istemediğini söyleyen Orhan Kahraman, "Yazın dereden zor çıkarıyoruz. Yayılıp kalıyorlar" dedi.

30 yıldan buyana manda baktığını belirten Fahri Demir ise "Mandalar sabah saatlerinde çıkıyor ve akşam üstü saat 18.00 civarında damlarına dönüyorlar. Meradan sürü halinde gelen mandalar dereyi geçer geçmez ise kendi yollarına ilerleyerek damarına giriyorlar. Biz mahallemizde artık bu görüntülere alışsak da, dışarıdan gelenler için büyük bir görsel şölen oluyor" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yolda yaralı bulunan kadın kurtarılamadı10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:31
  • Otomobil kamyona çarptı: Aynı aileden 4 ölü10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:30
  • Çoğumuz yere yanlış basıyoruz, bu da eklemlerde ağrıya neden oluyor: Tespiti yürüme analizi, çözümü tabanlık10 Mayıs 2021 Pazartesi 05:00
  • Darülaceze'de sessiz Anneler Günü09 Mayıs 2021 Pazar 11:27
  • Eşini kaybeden anne, çobanlık yaparak kızını okutuyor09 Mayıs 2021 Pazar 11:16
  • Hayatını 2 engelli çocuğuna adadı09 Mayıs 2021 Pazar 11:13
  • Fedakar anne; 45 yıldır 4 engelli çocuğuna bakıyor09 Mayıs 2021 Pazar 10:16
  • Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı’nda kuluçka heyecanı09 Mayıs 2021 Pazar 10:14
  • Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı sağanak bekleniyor08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:03
  • İzmit Körfezi'nden 100 ton deniz salyası temizlendi08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti