Mandalinada 10 ayda 174 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'nin mandalina ihracatı yılın ocak-ekim döneminde yıllık bazda yaklaşık yüzde 47 artarak 174 milyon dolara yükseldi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen senenin ocak-ekim döneminde 119 milyon dolar karşılığında 281 bin ton mandalina ihraç edildiğini söyledi.

İhracatta bu sezon olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirten Kaçmaz, "Yılın 10 ayında 337 bin ton mandalina ihracatı karşılığında 174 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 20, değerde yüzde 47 artış görüldü. Mandalina ihracatındaki artış sektör temsilcilerimizi ve üreticimizi sevindirdi." dedi.

Kaçmaz, ocak-ekim döneminde en fazla mandalina ihracatı yapılan ülkenin Rusya olduğunu dile getirerek şunları ifade etti:

"Rusya'yı Ukrayna, Irak, Polonya ve Sırbistan takip etti. Türk mandalinası tüm dünyada tercih edilir bir ürün haline gelmiş durumda. Sofralık ürünü en iyi üreten ülkelerin başında geliyoruz. Dünya standartlarında üretim ve ambalaj yapıyoruz. Bu yılın geriye kalan dönemi ve 2021 yılının başlarında da mandalina ihracatının artarak devam etmesini bekliyoruz. Uzak Doğu ülkelerine ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Japonya, Hindistan, Malezya ve Çin gibi ülkelere daha fazla ihracat yapmayı hedefliyoruz."

"Pazar yelpazemizin genişlemesi önemli bir avantaj"

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin de Türkiye'nin verimli topraklarında yetişen mandalina çeşitlerine her geçen yıl daha fazla ilgi gösterilmeye başlandığını söyledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre miktar ve değerde ihracat artışının sevindirici olduğunu belirten Şahin, "İhracatçılarımız çok iyi çalışıyor ve ülkemize döviz girdisi sağlıyor. Mandalina ihracatındaki pazar yelpazemiz genişliyor. Bu bizler için önemli bir avantaj. Alışılmış ülkelerin dışına çıkıp dünya geneline yayılarak yeni pazarlara ulaşıyoruz. Mandalina ihracatındaki bu artışın yıl sonuna kadar devam edeceğini inanıyoruz." diye konuştu.