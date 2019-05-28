Manevi uyanış için itikafa girdiler

Edirne'de itikaf sünnetini yerine getirmek isteyenler, dış dünyayla irtibatlarını keserek ramazanın son günlerini camide ibadetle geçiriyor.

Hasan Sezai Camisi'nde "manevi uyanış" için itikafa girenler, Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar okuyup, kaza ve tesbih namazları kılıyor.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Türkiye genelinde 11 bin 216 camide ramazanın önemli sünnetlerinden itikafın yapıldığını söyledi.

Kentteki bazı vatandaşların da bu kapsamda dış dünyayla irtibatlarını keserek, ramazanın son günlerini camide ibadetle geçirdiğini anlatan Üzüm, bu yıl Hasan Sezai Camisi'nde yüzyıllar öncesinden gelen geleneğin sürdürüldüğünü ifade etti.

İtikaftakilerin arifeye kadar günün tamamını camide ibadetle geçireceğini belirten Üzüm, vatandaşların sahur ve iftarlarını da burada yaptığını dile getirdi.

"Nefis eğitimi, terbiye sistemi"

Hasan Sezai Camisi imam hatibi Mümin Gargan da itikaf eden kişiye "mutekif" denildiğini söyledi.

Bu ibadetin ramazanın son 10 günü yapıldığını belirten Gargan, "İtikaf, bir camiye kapanarak namaz kılmak, Kur-an-ı Kerim okumak, zikir, tefekkür, tezekkürle vakti değerlendirmeye çalışmaktır." dedi.

İtikafın adeta bir nefis eğitimi ve terbiye sistemi olduğuna işaret eden Gargan, şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimiz, Medine-i Münevvere döneminde ramazanın son 10 gününde Mescid-i Nebevi'ye girip vaktini ibadetle geçirmiş. Esasen Mekke döneminde de bu uygulamayı daha farklı biçimde görmekteyiz. Allah resulü, Mekke-i Mükerreme'ye 5 kilometre uzakta Hira Dağı'nın zirvesinde bulunan Nur Mağarası'nda, insanlardan uzaklaşarak, inzivaya çekilerek ibadet etmiş. 'Ümmetin sorunları için neler üretebiliriz' diye düşünmüş. Vaktini tefekkürle geçirmiş. Daha sonra Medine'ye hicret edince uygulamayı Mescid-i Nebevi'de devam ettirmiş. Vefat edeceği sene 20 gün itikafta kalmış. Ama şimdi ramazanın son 10 gününde itikafa giriliyor."

"16. yüzyıldan beri sürdürülüyor"

Gargan, Hasan Sezai Camisi'nde itikafın 16. yüzyıldan bu yana sürdürüldüğünü bildirdi.

Bu yıl 8 vatandaşın camide itikafa girdiğini anlatan Gargan, şunları kaydetti:

"Camimizin üst katındaki odalar ve mimarisi de itikaf için uygun. Burada aynı zamanda bir geleneği sürdürüyoruz. Camimizde Türkiye'deki birçok camide rastlanmayan 9 inziva odası var. Evvelden beri cemaat, irfan ehli, gönül ehli kişiler buralara girmek suretiyle nefislerini terbiye etmiş. Bu tasavvufta az uyumak, az konuşmak, az yemek ve çok ibadet demektir. Tasavvuf yolunda bu uygulama senede 40 gün gerçekleşiyor ve buna da 'erbain' deniyor. Mürit bu odalardan birinde erbaine girerek vaktini ibadetle geçiriyor."

"Burada itikafa girmek nasip oldu"

İtikafa giren vatandaşlardan Ersan Çağlar, caminin odalarının bu ibadete uygun düzenlendiğini belirterek, "Hasan Sezai Hazretleri gibi büyük bir velinin olduğu bir camide bunu yapmak huzur veriyor. Allah'ımıza şükürler olsun, burada itikafa girmek nasip oldu." diye konuştu.

Camide itikafa giren emekli imam Halil Delen ise "Bir beldeyi itikaf vebalinden itikafa girenler kurtarır. İtikafa girilmeyen beldede bu ibadetin yerine getirilmesinden imam ve müezzinler sorumludur. İbadetin kabulü için gösterişten, riyadan korunmak, haram ve helale dikkat etmek, kul hakkına riayet etmek, zan ve gıybetten dilini muhafaza etmek, Kur-an'ı Kerim'e, sünnet-i seniyyeye uymak gerekir." ifadelerini kullandı.