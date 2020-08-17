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Mangal yasağı kalktı

Başkent’teki bazı park ve mesire alanlarında belirlenen kurallara uymak şartıyla mangal yakmak serbest bırakıldı. Mangalın serbest bırakıldığı noktalardan olan Keçiören Bağlum’daki piknik alanında ızgara dumanları yeniden yükselmeye başladı.
Mangal yasağı kalktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararla koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında park, mesire ve piknik alanlarında mangal yakmak salgın riskini artıracağı gerekçesiyle geçici olarak yasaklanmıştı. Normalleşme adımlarıyla birlikte, bu yasağın ne zaman kalkacağı merak ediliyordu.  

DUMANLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI 
Ankara’daki bazı park ve mesire alanlarında belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uymak şartıyla mangal yakmak serbest bırakıldı. Başkent’te mangal yakmanın serbest bırakıldığı mesire alanlarından biri olan Keçiören Bağlum’daki piknik alanından ızgara dumanları yükselmeye başladı. Mangal yasağının kalktığı park ve mesire alanlarını dolduran Başkentliler, doyasıya bir gün geçiriyor. Mangal dumanlarının uzun bir aradan sonra yükseldiği piknik alanlarında hem ziyafet hem de eğlence bir arada yaşanıyor.  

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BAZI NOKTALARDA YASAĞA DEVAM 
Ankara’daki bazı piknik ve mesire alanlarında hala mangal yasağı devam ediyor. Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire alanlarında mangal yasağının ne zaman kalkacağı ise bilinmiyor. 

MERT YILMAZ /İLKSAYFA-

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