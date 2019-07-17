Mangallık tavuk fiyatları 'kanat'landı

Yaz aylarında mangalcıların en çok rağbet ettiği tavuk kanadının kilosu 22-25 liralara kadar yükseldi. Yarım kilo kıyma ile 1 kilo kanadın fiyatı eşitlenmiş oldu.

Kırmızı ete göre fiyatı daha uygun olan ve büyük oradan rağbet gören beyaz et, yaz aylarında mangalcıların yoğun talep etmesiyle fiyatlarını katladı. 13-14 liraya satılan bütün pilicin fiyatı değişmezken mangallık olarak satılan tavuk ızgara, pirzola ve kanat gibi ürünlerde fiyatlar zamlandı. Kanat, pirzola ve tavuk ızgaranın kilosu 25 liraya kadar yükseldi.

HİNDİ BUT KUŞBAŞI 40 LİRA

Beyaz et denince akla direk tavuk eti gelse de son yıllarda hindi eti de mutfağımızda iyiden iyiye yer almaya başladı. Özellikle lezzetiyle kırmızı eti andıran hindi etinin kilosu da gelen zamlarla birlikte arttı. Fiyatı kırmızı eti aratmayan hindi etinin but kuşbaşı fiyatı 40 liraya kadar çıktı. Göğüs etinden yapılan hindi filetonun fiyatı ise 29 lira. Hindi etinden elde edilen şarküteri ürünleri sosis, füme, salam, jambon gibi ürünlerin fiyatı ise yüzde 20-25 civarında artış gösterdi.

TÜM TAVUĞUN KİLOSU 13-14 LİRA ARASINDA

Kırmızı et fiyatının yüksek olması nedeniyle büyük oradan sofraların vazgeçilmezi olan tavuğun kilosu ise büyün piliç de artmazken daha çok ızgara ve şarküteri ürünlerinde artış oldu. Buna göre tavuk kanadın kilosu 23-24 lira, tavuk ızgaranın kilosu 25 lira, tavuk bonfilenin kilosu 22 lira, tavuk pirzolanın kilosu ise 24 liraya yükseldi. Tavuk etinden elde edilen salam, sosis gibi şarküteri ürünlerinde de ortalama yüzde 20-25’lik bir artış meydana geldi.

BÜTÜN TAVUK DAHA DOYURUCU DAHA EKONOMİK

Izgara ürünlerinin artmasıyla vatandaşlar bütün tavuk alıp onu ızgaralık şekilde parçalatarak tüketmeye yöneldi. Ortalama 2 kilo gelen 25-26 liralık bir tavuk 4 kişilik bir aileyi doyurabiliyor. Ancak bu doyuruculuk diğer ızgara ürünleri için geçerli olmuyor.

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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