Manipülasyon nedir? Manipülasyon yapanlara ne denir?

Manipülasyon insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri halde etkileme veya yönlendirme anlamına gelir.
Manipülasyon nedir?
Bu etkileme ve yönlendirme sonucu insanlar davranış değişikliği ya da kanaat değişikliği gösterebilirler.
Manipülasyon yapanlara ne denir?
Karşılarındaki kişileri etkileyen ve yönlendirenlere yani manipüle edenlere, manipülatör denir.
Bir diğer manipülatör terimi ise operatör tarafından doğrudan fiziksel temas olmadan malzemeleri manipüle etmek (Herhangi bir yükü bir noktadan başka bir noktaya taşımak) için kullanılan bir cihazdır.
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