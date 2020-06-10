Bazen manipüle etmek olarak bazense manipülasyon olarak bu kelimeyi sık sık duyuyoruz. Peki Manipülasyon nedir? Manipülasyon yapanlara ne denir? İşte Manipülasyon ve Manipülasyon yapanlar hakkında bilmeniz gerekenler…

Manipülasyon insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri halde etkileme veya yönlendirme anlamına gelir.

Manipülasyon nedir?

Bu etkileme ve yönlendirme sonucu insanlar davranış değişikliği ya da kanaat değişikliği gösterebilirler.

Manipülasyon yapanlara ne denir?

Karşılarındaki kişileri etkileyen ve yönlendirenlere yani manipüle edenlere, manipülatör denir.