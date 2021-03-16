Manisa Büyükşehir 500 adet mermer mezar satın alacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, ihale ile 500 adet mermer mezar alımı yapacak. İhaleye montaj da dahil. İşte detaylar:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, ihale ile 500 adet mermer mezar alımı yapacak. İhaleye montaj da dahil.

“MBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Turgutlu İlçesi Merkez Mezarlığında İnşaası Yapılacak Olan Mermer Mezarlara Ait Montaj Dahil Mal Alımı İşi”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 05.04.2021

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