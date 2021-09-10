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Manisa FK'nın konuğu BB. Erzurumspor

TFF 1'inci Lig'deki tarihinin ilk sezonuna üst üste 3 galibiyetle zirve ortağı olarak başlayan Manisa Futbol Kulübü, milli ara sonrası yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
Manisa FK'nın konuğu BB. Erzurumspor

Bu maç öncesi transfer döneminin son haftasını hareketli geçiren Manisa FK, Fransız defans oyuncusu Loick Landre, aynı ülkeden 28 yaşındaki orta saha Marvin Gakpa, Altınordu'dan 18 yaşındaki forvet Osman Burak Destan, Ankara Keçiörengücü'nden 30 yaşındaki kaleci Metin Uçar'ı alıp, yeni yabancılardan Leon Sever'in yanı sıra Kemal Rüzgar, Mustafa Durak'la yollarını ayırdı. Manisa ekibi Ömer Kahveci'yi Ankaraspor'a, Birkan Yılmaz'ı Pazarspor’a, yenilerden Osman Burak Destan'ı da Pendikspor’a sezon sonuna kadar kiralık verdi.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Manisa Futbol Kulübü'nün Mevlüt Aktan başkanlığındaki yeniden oluşturulan yönetimi görev dağılımını yaptı. Siyah-beyazlılarda Engin Anlı, yine başkan vekili ve kulüp sözcüsü olarak görev yapacak. Hüseyin Hasacar, genel koordinatör, Ali Uçak ve Kadir Murat Çam, dış ilişkiler sorumluları, Özcan Nalbantlar, altyapı ve sağlık sorumlusu, Kürşat Ergun Aydın, futbol şube sorumlusu, Ahmet Karadağ da genel sekreter olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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