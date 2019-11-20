  • BIST 106.785
  • Altın 268,867
  • Dolar 5,6938
  • Euro 6,3037
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 7 °C
»

Manisa Valisi'nin fotoğraf tutkusu

Manisa Valiliği koordinesinde iki foto safari düzenleyen Manisa Valisi Ahmet Deniz, yanından ayırmadığı fotoğraf makinesiyle, ziyaretlerde ilgisini çeken yapıları, manzaraları ve insanları fotoğraflıyor.
Manisa Valisi'nin fotoğraf tutkusu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yanından ayırmadığı fotoğraf makinesiyle, ilgisini çeken görüntüleri ölümsüzleştiriyor.

Manisa'da geçen yıl göreve başlayan Deniz, ziyaretlerde çektiği fotoğrafların yanı sıra Valiliğin koordinesinde iki foto safari düzenledi. Kentteki gazetecilerin ve fotoğrafçıların katıldığı etkinliklerin ilkinde Spil Dağı Milli Parkı'ndaki endemik tür Manisa lalesini fotoğraflayan Deniz, Demirci ilçesindeki foto safaride ise ilçenin sonbaharda renk cümbüşü sunan doğal güzelliklerini ölümsüzleştirdi.

Manisa'dan önce görev yaptığı Artvin, Bursa, Giresun, Şırnak, Diyarbakır, Muğla, İstanbul, Ardahan ve Batman'da da fotoğraf çeken Deniz, bu kareleri sergiyle paylaşmak istiyor.

Vali Ahmet Deniz, görevi gereği Anadolu'nun farklı bölgelerini gezip güzelliklerini görünce tarihe bir not düşmek, zamanı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye başladığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce hobi olarak başladığı fotoğrafçılığın artık kendisinde tutku olduğunu anlatan Deniz, karşılaştığı güzellikleri fotoğraflayarak insanlara tanıtmaya çalıştığını belirtti.

Deniz, Türkiye'nin her yerinde muhteşem manzaraların olduğunu dile getirerek, "Meslek icabı Türkiye'yi geziyoruz. Her yeri fotoğraflamaya çalışıyoruz. Üzüldüğüm taraf ise bu işe biraz geç başlamış olmam. 30 yıldır Türkiye'de gezmediğim yer kalmadı ama son 10 yılda fotoğrafa biraz merak saldım. Doğasıyla Manisamız ve ilçelerinde muhteşem kareler var." dedi.

Fotoğrafın tarihe not düşmenin en güzel aracı olduğunu vurgulayan Deniz, "Fotoğrafsever olunca fotoğraf makinesiz olmaz. Kameram sürekli aracımdadır. Bazen yollarda karşılaştığım eşsiz manzaraları bazen de Anadolu insanının portresini ölümsüzleştirmek için sık sık dururum." diye konuştu.

Deniz, "Anadolu'nun birçok yerinde çalıştım. Her yerin kendine has güzelliği var. Çektiğim tüm fotoğrafları birleştirip 'Anadolu'nun Renkleri' adlı bir sergi açmayı da düşünüyorum. Bazen istediğim bir fotoğraf karesini çekebilmek için 2-3 saatimi verdiğim, doğada kendimi kaybettiğim oldu ama sonunda o güzel kareyi yakaladığımda günün tüm yorgunluğunu atarım." dedi.

Vali Deniz, fotoğraf çekmeye devam edeceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fotoğrafın bir mevsimi yok. Yaşadığı bölgenin güzelliğini birçok insanımız bilmiyor. Aslında biz de çektiğimiz fotoğrafları paylaşmaya çalışıyoruz. Bu güzellikleri de insanlarımıza tanıtalım istiyoruz. Yaptığımız faaliyetlerin amacı kişisel merakımızın yanında çektiğimiz fotoğrafları da insanlarımıza gösterelim. Çevremizdeki herkesin burada böylesine güzel yerlerin olduğunu bilmesini arzuluyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hallaçlıkla geçen bir ömür20 Kasım 2019 Çarşamba 17:30
  • Günpınar Şelalesi'nde hazan güzelliği20 Kasım 2019 Çarşamba 17:15
  • Atalarının mirası 'muhacir böreği'nden vazgeçmiyorlar20 Kasım 2019 Çarşamba 17:00
  • İdlibli çocuklar ekmeklerini çöpten çıkarıyor20 Kasım 2019 Çarşamba 14:30
  • ABD Konsolosluk personeli 2 Türk’ten skandal görüntülü paylaşım20 Kasım 2019 Çarşamba 13:57
  • 'Eğirdir Gölü kurursa hayatımız biter'20 Kasım 2019 Çarşamba 12:11
  • Türkiye'den çalınan eserlerle Londra'da Troya sergisi20 Kasım 2019 Çarşamba 12:06
  • Ekran başında geçirilen zaman şeker ve kafein tüketimini artırıyor20 Kasım 2019 Çarşamba 11:59
  • Kış çaylarının yeni gözdesi ‘Osmanlı Çayı’20 Kasım 2019 Çarşamba 11:38
  • Ortak savunma yaptılar! İşte Dipsiz Göl'ün 'tıpası'nı çekenler20 Kasım 2019 Çarşamba 11:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti