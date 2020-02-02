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Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 03.23'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde de saat 06.25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 03.23'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde de saat 06.25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKHİSAR'DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 03.23'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Akhisar İlçesi'nde saat 03.23'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4.6'lık depremin derinliği 5.8 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ilçe merkezinde kuvvetli şekilde hissedildiği öğrenilirken, henüz can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı açıklanmadı.

Öte yandan deprem Manisa merkez ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Akhisar'ın Gökçeahmet Köyü, büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 12.6 kilometre olarak açıkladı.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Akhisar'daki 4.6'lık depremin ardından ilçede AFAD'a verilerinde göre, 2.5, 2.6 ve 3.1 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı daha gerçekleşti. Barış GEZİCİ / AKHİSAR(Manisa),(DHA)

KIRKAĞAÇ'TA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde de saat 06.25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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