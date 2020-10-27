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Manisa’da 4 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi

MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde, sahte içki ürettiği tespit edilen adrese jandarma tarafından yapılan operasyonda 4 bin 200 litre kaçak şarap ele geçirilirdi. 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Manisa’da 4 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, ilçeye bağlı Bağyolu Mahallesi’nde sahte içki üretildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Eş zamanlı olarak 20.30 sıralarında iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 bin 200 litre kaçak şarap ele geçirildi. Ele geçirilen içkiler imha edilmek üzere yediemin deposuna alındı.

Öte yandan, jandrama tarafından İkamet sahipleri N.B. (59) ve V.B. (56) hakkında soruşturma başlatıldı.

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