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Manisa'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Manisa'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 19.09'da 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"
Manisa Valiliği, Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 19.09'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

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