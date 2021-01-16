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Manisa'da açılacak 4 enerji santralinde 1670 kişi istihdam edilecek

Üretime başlayan 4 yeni enerji santralinin resmi açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılması bekleniyor.
Manisa'da açılacak 4 enerji santralinde 1670 kişi istihdam edilecek

Manisa'nın Soma, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde bugün resmi açılışları yapılacak 4 enerji santralinde 1670 kişi istihdam edilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılmasının beklendiği Manisa'daki toplu açılış törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Soma ilçesinden eşlik edecek.

Manisa'da 5 ayrı noktadan yapılacak törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcıları da hazır bulunacak.

Soma ilçesinde açılacak Soma Kolin Termik Santrali'nin kurulu gücü 510 megavat. Bölgeden çıkarılacak kömürün kullanacağı tesiste yaklaşık 1500 kişi istihdam edilecek. Buradan üretilecek enerjiyle 1 milyon 750 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Salihli ilçesinde faaliyete geçecek jeotermal santraller Salihli JES-2 ve Salihli JES-3'ün kurulu gücü ise 54,5 megavat olacak. Tesislerde 70 kişinin istihdam edilmesi ve buralarda üretilecek enerjiyle 450 bin evin elektrik ihtiyacının karşılanması bekleniyor.

Alaşehir ilçesinde de kurulu gücü 30 megavat olan ALA 2 Jeotermal Santrali'nin açılışı yapılacak. Söz konusu tesiste de 100 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, aynı programda Soma ve Kırkağaç ilçelerine doğal gaz arzının sağlanması dolayısıyla da resmi açılış yapılacak.

"Jeotermalde kurulu gücümüz 1600 megavata çıktı"
Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkanı Ufuk Şentürk, AA muhabirine, açılışı yapılacak JES'lerin Sanko Holding ve Maspo Enerji firmalarının yatırımları olduğunu söyledi.

İki şirketin de enerji yatırımlarına devam edeceğini belirten Şentürk, şöyle dedi:

"Artık entegre tesis olma yolunda hareket ediyorlar. Önümüzdeki dönemde sadece elektrik üretimiyle kalmayacak jeotermal yatırımcılar aynı zamanda seralara su tedariki ve şehri ısıtmasında özverili çalışmalarına devam edecekler. Ülkemiz, yenilenebilir enerji konusunda önemli mesafe aldı. Devlet de bu konuya büyük önem veriyor, özel sektör de bu yatırımlarla istihdama ve ekonomiye katkı sunuyor. Jeotermalde kurulu gücümüz 1600 megavata çıktı. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu rakamın çok üzerinde bir noktaya gelmiş olacağız."

Ufuk Şentürk, istihdama da katkı sağlayan yatırımcılara teşekkür etti.

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