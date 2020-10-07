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Manisa'da 'beyaz altın' pamuk hasadı başladı

MANİSA'da 'beyaz altın' olarak bilinen pamuğun bu yılın ilk hasatlarından biri Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesi'nde yapıldı.
Manisa'da 'beyaz altın' pamuk hasadı başladı

Manisa'da erken olgunlaşan pamukta bu yılın ilk hasadı yapıldı. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü  Ahmet Kılıç, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesi'nde pamuk hasadı yapan üreticileri beraberlerindeki teknik personel ile ziyaret edip, yerinde incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, bu yılın Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Manisa'da 1471 üreticinin 75 bin 405 dekar alanda pamuk üretimi gerçekleştirdiğini söyledi. Yıl içerisinde yapılan kontrollerde pamukta önemli bir hastalığa rastlanmadığını belirten Öztürk, "Manisa genelinde pamuk hasadı makineli olarak yapılmaktadır. Hasadın başlarında olduğumuz bu dönemde elde edilen ürünlerde, yüzde 41 randıman ve 42 renk kalitesinde pamuk elde ediliyor" dedi.

2019 yılı pamuk üretimi ile ilgili verilere de değinen Öztürk, "TÜİK verilerine göre, 2019 yılında Manisa'da 90 bin 360 dekar alanda, 2 bin 113 çiftçi tarafından 54 bin 918 ton pamuk üretildi. 1416 üreticimize, toplam 37 milyon 910 bin 786 lira  kütlü pamuk primi ödemesi yapıldı" diye konuştu.

Pamukta hastalık olmadan, verimli bir yıl geçirdiklerini ifade eden Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa da, "Dünyanın en güzel pamuk türlerinden biri bölgemizde yetişiyor. Üreticilerin, alıcıların ve bizlerin gayretleriyle ekim alanlarımızı, üretim miktarımızı artırmak ve pamuğumuzu ön plana çıkartmak için gayret gösteriyoruz. Pamukta hasat sezonu, Türkiye ve Manisa için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

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