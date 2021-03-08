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Manisa'da bir sokak Covid- 19 nedeniyle karantinaya alındı

MANİSA'nın Akhisar ilçesi kırsal Kayalıoğlu Mahallesi, aynı sokak üzerinde oturan 24 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Manisa'da bir sokak Covid- 19 nedeniyle karantinaya alındı

Akhisar Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu, kırsal Kayalıoğlu Mahallesi'nde bir sokağı karantinaya aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"İlçemiz Kayalıoğlu Mahallesi Bağlarbaşı sokakta ikamet eden 25 kişinin Covid-19 test pozitifliği saptanması ve diğer vatandaşlara da bulaşması üzerine salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantina uygulanma şartları çerçevesinde sokağın 8 Mart 2021 tarihi saat 17:00'dan itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir."

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