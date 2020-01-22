Manisa'da deprem

Manisa'da meydana gelen deprem İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi.

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra İstanbul, Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Yıkılan bir bina haberi olmadığını belirten Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz ise, "Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok" dedi.