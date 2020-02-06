Manisa'da deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 05.10'da meydana gelen deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.