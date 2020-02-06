Manisa'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 05.10'da meydana gelen deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 05.10'da meydana gelen deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.
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