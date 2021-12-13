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Manisa'da derede mahsur kalan midibüsteki 18 kişi kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Karacaali Deresi'nde mahsur kalan midibüsteki 18 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Manisa'da derede mahsur kalan midibüsteki 18 kişi kurtarıldı

Derbent Mahallesi'ndeki bir gıda firmasına işçi taşıyan Recep Bilgiç (60) yönetimindeki 45 J 6343 plakalı servis midibüsü, sağanak nedeniyle debisi yükselen, yolun geçtiği derede mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Serviste mahsur kalan 17 işçi ile servis şoförü, römork takılı traktörle midibüsten tahliye edildi. Midibüs iş makineleriyle çekildi.

Derbent Mahallesi Muhtarı Ruhi Bozkurt, bölgedeki işletmelere ulaşımı sağlayan yolun yaz aylarında suyun çekildiği dereden geçtiğini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız buraya köprü yapılması için söz vermişti. Halen yapılmadı ve işte sonuç bu. Bir an önce köprünün yapılmasını istiyoruz. Bugün işçi servisindeki 18 kişi burada mahsur kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan rica ediyoruz, bir an önce bu köprüyü yapsın." dedi.

Şoför Recep Bilgiç ise "18 kişi can pazarı yaşadık. Yetkililerden bir an önce buraya önlem almalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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