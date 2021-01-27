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Manisa'da fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Manisa'da gece yarısından sonra etkili olan fırtınada kentteki çok sayıda binanın çatısı uçtu, aydınlatma direkleri ve ağaçlar yollara devrildi, araçlarda hasar oluştu.
Manisa'da fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Kent merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle enerji iletim hatlarının kopması ve bazı trafolarda yaşanan arızalar sonucu kentin önemli bölümünden elektrik kesintisi yaşandı.

Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir işletmenin çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek caddeye düştü. Herhangi birinin yaralanmadığı olayda cadde trafiğe kapatıldı. Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi'nde de bir işletmenin çatısı yola düştü. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her iki adreste de caddeye düşen çatı malzemelerini kaldırmak için çalışma başlattı.

Mimar Sinan Bulvarı, Tarzan Bulvarı, Erler Caddesi, Çamlık Sokak'ta aydınlatma direkleri ve ağaçlar yola ve park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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