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Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte söndürüldü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çabası ile yangın söndürülürken, tesiste büyük çapta hasar meydana geldi.
Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte söndürüldü

Menemen yolu üzerindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayii Bölgesi'nde bulunan, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı tesiste, plastik malzemelerin bulunduğu bölümde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Tesis çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken tesiste yaşanan patlamalar sonucu fırlayan demir parçalar, tesisin yakınında bulunan bir sitenin duvarına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Tesiste zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu arada dumandan etkilenen site sakinleri ile tesis çalışanları arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma jandarmanın araya girmesiyle son buldu. Site sakinlerinden Aşkın Gülbay ve Tunç Çakmak, aha önce de tesiste sık aralıklarla yangınların çıktığını belirterek tepki gösterdi.

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