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Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil, kara yolunda karşıya geçen koyun sürüsünün arasına daldı. İki otomobilin de hasar gördüğü kazada 7 kişi yaralandı, 15 küçükbaş hayvan öldü.
Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü

Kaza, pazar günü saat 20.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Dereköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kula’dan Uşak istikametine seyir halinde olan Ümit Kaplan (44) yönetimindeki 64 KZ 727 plakalı otomobil, İzmir- Ankara D300 karayolunun Dereköy Mahallesi mevkisinde M.H. isimli çiftçi tarafından kara yolundan geçirilmek istenen koyun sürücünün arasına daldı. Ardından aynı yönde seyreden Hayrettin Yeşilkurt (46) yönetimindeki 64 ABC 035 plakalı otomobil de önce 64 KZ 727 plakalı otomobile, sonra da koyunlara çarptı.

Kaza sırasında karayolu, çevreye savrulan koyunlarla kapandı. 15 küçükbüş hayvanın öldüğü kazada 64 KZ 727 plakalı otomobil sürücüsü Ümit Kaplan (44) ve yolcu olarak bulunan Kardelen Kaplan (20), Şeyda Kaplan (44) ve Zehra Kaplan (12) ile diğer otomobilin sürücüsü Hayrettin Yeşilkurt (46) ve araçta bulunan Didem Deniz (35) ile Şükrü Deniz (25) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan yaralılardan Ümit Kaplan, Zehra Kaplan, Kardelen Kaplan ve Didem Deniz ileri tetkik tedavileri için Uşak Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerince kontrollü sağlandı. Araçların ve ölen hayvanların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili geniş soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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