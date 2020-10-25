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Manisa'da, kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü

MANİSA'nın Selendi ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan birçok ekipmana da el konuldu.
Manisa'da, kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü

Selendi ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi Bayraktepe mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma ekipleri, bölgeye yaptığı baskında D.K. (44), E.S. (45), H.A. (59) ve B.K. (43) isimli şüphelileri suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede, 1 profil demir, 1 makara, 1 ip merdiven, 1 baret, 2 dağcı emniyet kemeri, 1 şarj edilebilen led ışıklı ışıldak, 1 halat, 1 ip ve 2 eldivene el konulurken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Selendi İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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