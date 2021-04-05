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Manisa'da Karayollarına ait tanker devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, Karayolları İzmir 2'inci Bölge Müdürlüğü'ne ait zift taşıma tankeri, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Manisa'da Karayollarına ait tanker devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Peribacaları mevkisinde meydana geldi. Karayolları İzmir 2'inci Bölge Müdürlüğü'nde görevli Ömer Sarıyer (37) yönetimindeki 35 UA 757 plakalı tanker ile Uşak'a zift götürdü. Zifti boşalttıktan sonra İzmir'e dönmek üzere yola çıkan Sarıyer yönetimindeki tanker, Kula Peribacaları mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Önce orta refüjdeki bariyerlere çarpan, ardından karayolunda savrularak yan yatıp metrelerce sürüklenen tanker, yolun sağ tarafından bulunan toprak zemine çarparak durabildi.

ARAÇTAN YOLA SAVRULUP KUPANIN ALTINDA KALDI

Kazada sürücü Sarıyer yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Kadir Kalyon (37) ise camdan fırlayarak kupanın altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kupanın altında kalan Kadir Kalyon'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Ömer Sarıyer yapılan ilk müdahalenin ardından önce Kula Devlet Hastanesi'ne buradan da  ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Sarıyer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Öte yandan, Kalyon'un cansız bedeni, çağırılan vinç yardımı ile sıkıştığı kupanın altından çıkarılarak, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

İZMİR- ANKARA D300 KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kazada devrilen tankerin karayoluna tamamen kapatması nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre durdu. Kaza yapan tankerin yoldan kaldırılıp, temizleme çalışması yapıldıktan sonra trafik akışı normal seyrine döndü.

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