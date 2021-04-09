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Manisa'da, kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan Osman Çolak (61), yalnız yaşadığı adreste ölü bulundu. Polis, şüpheli ölüm sonrası soruşturma başlattı.
Manisa'da, kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu

Turan Mahallesi Eczane Sokak'taki ofis tarzı bir ikamette yalnız yaşayan Osman Çolak’tan bir süredir haber alamayan çevre esnafı, durumdan şüphelendi. Esnafın durumu bildirmesi üzerine adrese gelen mahalle muhtarı, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen polis ve sağlık ekipleri, kapısı çilingir yardımıyla açılan adrese girdiğinde Osman Çolak'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede Çolak'ın ölümü şüpheli bulundu. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Osman Çolak'ın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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