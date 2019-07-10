Manisa'da korkunç kaza

Son dakika haberine göre, Manisa'nın Salihli ilçesinde otobüs, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada, 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Adala Mahallesi'nde, Ahmet Yuca idaresindeki 45 LE 989 plakalı panelvan minibüs ile Mehmet Gök'ün kullandığı 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen 48 ABL 718 plakalı otomobil de minibüse çarptıktan sonra şarampole savruldu.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada, sürücü Ahmet Yuca ile minibüsteki inşaat işçileri Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem yaşamını yitirdi, otobüsteki 20 kişi de yaralandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Manisa Valiliği, kazayla ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, Salihli'den Köprübaşı'na giden yolcu otobüsünün karşı yönden gelen panelvan minibüsle çarpışması sonucu ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kaza panelvan minibüsün hatalı sollaması sonucu meydana gelmiştir. Kaza sonucunda panelvanda bulunan 6 kişi ölmüş, otobüste şu ana kadar tespit edilen 8 yaralı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Ayrıca kamyonetin arkasından gelen otomobilde kazaya karışmıştır. Ancak otomobilde herhangi bir ölü ve yaralı yoktur."

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in kazanın ardından bölgeye gittiği kaydedildi.