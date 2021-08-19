Manisa'da polisin bıçaklandığı 'halı silkeleme' kavgasında 6 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki komşu arasında ‘halı silkelenmesi’ nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Özgür İşnel’in (45) (üstte küçük fotoğraf) bıçakla yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Turgutlu’da, geçen pazar günü saat 21.00 sıralarında Yeni Mahalle Düz Sokak’ta iki komşu arasında 'halı silkeleme' nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının karışmasıyla büyüyen kavgaya müdahale etmek isteyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Özgür İşnel, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Meslektaşları tarafından kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 20 yıllık polis memuru 2 çocuk babası İşnel'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu M.C.B. (16), H.B. (52), E.B. (20), K.B. (18), A.B. (21), K.B. (21), S.B. (19), K.B. (40), Ü.B. (24), M.E. (17) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'nden sağlık raporları olanan 10 şüpheli dün sabah adliyeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren mahkeme sonucunda şüphelilerden M.C.B., H.B., E.B., A.B., Ü.B. ve M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise serbest bırakıldı.