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Manisa'da silahlı saldırı sonucu 3 polis yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan biri komiser yardımcısı, üç polis yaralandı
Manisa'da silahlı saldırı sonucu 3 polis yaralandı

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiasıyla Esentepe Mahallesi, Çamlıbel Caddesi'ndeki bir adrese arama yapmaya gelen polisler, şüpheli Şahin C'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif yaralanan Komiser Yardımcısı O.S. ile polis memurları M.Y. ve A.D. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Komiser Yardımcısı O.S. ile polis memuru A.D. Alaşehir Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulurken, M.Y. Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Zanlı Şahin C. olay yerine gelen takviye ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde metamfetamin türü uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından hastaneye gelen Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, yaralı polisleri ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Uçgun, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, bir uyuşturucu madde satıcısı şüphelisinin polisleri yaraladığını belirterek "Arkadaşlarımız hafif şekilde yaralanmış, sağlık durumları gayet iyi. İki arkadaşımız burada müşahede altında. Diğer arkadaşımızın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir endişemiz yok ama bacağındaki saçmalarla ilgili kalp ve damar cerrahisi biriminin ileri tetkikleri yapması ve gelecekte bir sıkıntı yaşamaması için Manisa Şehir Hastanesi'ne gönderdik." diye konuştu.

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