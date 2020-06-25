  • BIST 114.101
  • Altın 388,449
  • Dolar 6,8495
  • Euro 7,6786
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
» »

Manisa'da yaşlı adamın sele kapılması kameraya yansıdı

Manisa'da yaşlı adamın sele kapılması kameraya yansıdı
Manisa'da yaklaşık 30 dakika süren şiddetli sağanak sonrasında meydana gelen sele kapılan yaşlı adamın sürüklenmesi görüntülendi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi'nde yaklaşık 30 dakika süren şiddetli sağanak sonrasında meydana gelen sele kapılan yaşlı adamın sürüklenmesi görüntülendi.

23 Haziran Salı günü Büyükbelen Mahallesi'nde 6 evin zarar gördüğü, 2 evin yıkıldığı sağanakta, sele kapılarak metrelerce sürüklenen 70 yaşındaki Cemalettin Gürgönül'ün yaşadığı dehşet anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde yaşanan sel felaketinde evinde mahsur kalan 70 yaşındaki Cemalettin Gürgönül'ün evini sel sularının basması, suların birden yükselerek yaşlı adamla birlikte evin bazı bölümlerini de sürüklemesi görünüyor.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sel sularından kurtarılan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Gürgönül, yaşadığı anları hatırlamadığını belirtti.

Gürgönül, "Mahalleli beni selin içinden kurtarmış Allah kendilerinden razı olsun. Ne olduğunu anlamadım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Şükür iyiyim. Allah daha beterinden korusun." dedi.

Saruhanlı ilçesinde 2 gün önceki sel nedeniyle 2 ev yıkılmış, 6 evde zarar oluşmuş, bazı çiftçilerin hayvanları telef olmuş ve ekili alanlar zarar görmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Güneş tutulması böyle görüntülendi
Güneş tutulması böyle görüntülendi
Mezopotamya'nın en eski buğday tohumundan 560 ton rekolte bekleniyor
Mezopotamya'nın en eski buğday tohumundan 560 ton rekolte bekleniyor
Diyarbakır annelerinden Övünç: Oğlumu HDP'den istiyorum
Diyarbakır annelerinden Övünç: Oğlumu HDP'den istiyorum
Asker uğurlamasında havaya pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar
Asker uğurlamasında havaya pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar
'Mucize' kediye özel beslenme programı
'Mucize' kediye özel beslenme programı
İstanbul yeni normalleşme sürecinin ilk hafta sonunu dışarıda geçirdi
İstanbul yeni normalleşme sürecinin ilk hafta sonunu dışarıda geçirdi
Son Eklenen Videolar
Manisa'da yaşlı adamın sele kapılması kameraya yansıdı
Manisa'da yaşlı adamın sele kapılması kameraya yansıdı
Van Özalp'ta korkutan deprem
Van Özalp'ta korkutan deprem
Bakan Varank: İlaç sanayisini desteklemeye devam edeceğiz
Bakan Varank: İlaç sanayisini desteklemeye devam edeceğiz
TSK Libya'da sivillerin evlerine güvenli dönüşü için mayın imha çalışmalarını sürdürüyor
TSK Libya'da sivillerin evlerine güvenli dönüşü için mayın imha çalışmalarını sürdürüyor
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan 'Boralar' yurda döndü
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan 'Boralar' yurda döndü
Camilerde cemaatle ilk sabah namazı kılındı
Camilerde cemaatle ilk sabah namazı kılındı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti