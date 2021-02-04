  • BIST 1.535
  • Altın 411,207
  • Dolar 7,1228
  • Euro 8,5282
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 9 °C
»

Manisa'da yola 126 metrelik kilim desenli parke motifi yapıldı

MANİSA'nın merkez ilçelerinden Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi'ndeki Kültür Parkı'na giden yol Anadolu motiflerinden oluşan 6 farklı kilim deseninin yer aldığı parke taşı ile döşendi.
Manisa'da yola 126 metrelik kilim desenli parke motifi yapıldı

Yunusemre Belediyesi, ilçe genelinde çevre, altyapı ve yol sorunlarının çözümü için planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye tarafından, Uncubozköy Mahallesi'ndeki Yunusemre Kültür Parkı'na giden yola, 6 değişik kilim deseni motifinin görüldüğü parke taşları döşendi. Mardin ve Ankara'dan sonra Manisa'da da uygulanan ‘kilim desenli parke taşları’ ile yollar sanat eserine dönüştü. 126 metre uzunluğa, 9 metre genişliğe sahip, yol Türk kilim motiflerinde çok sık görülen 6 farklı modelden oluşuyor. Görenlerin bir kez daha baktığı ve önce kilim sandığı yollar ilgi çekiyor. 

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kilimli yolu ilk olarak Uncubozköy Mahallesi'ndeki Kültür Parkı'na giden pilot bölgeye uyguladıklarını söyledi. İlçe genelinde yaygınlaştıracaklarını hatırlatan Dr. Çerçi, "2020'de ‘kilimli yol’ çalışmasını başlattık. Bölgemizde başka bir örneği yok. Yolların aydınlatmasını da yapacağız. O zaman burası  yürüyüş parkuru haline gelecek” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Edremit Körfezi'nde parklarda yoğunluk yaşandı04 Şubat 2021 Perşembe 18:57
  • Güneşli havayı görenler Maçka Parkı'na akın etti04 Şubat 2021 Perşembe 18:01
  • Karadeniz'de 'Drakula' tehlikesi nedeniyle sökülen fındık bahçeleri tarlaya dönüşüyor04 Şubat 2021 Perşembe 09:48
  • Gaziantep'in yeni lezzeti; simit bayıldı  04 Şubat 2021 Perşembe 09:25
  • Hobi bahçesi sahipleri Toplum Bahçeleri Derneği adı altında birleşti03 Şubat 2021 Çarşamba 23:59
  • Bağcılar'da virajda yükü hareket eden TIR devrildi03 Şubat 2021 Çarşamba 22:27
  • Samanlıkta çukura düşen ineği AFAD kurtardı03 Şubat 2021 Çarşamba 22:20
  • Söke'de sağanak, iki katlı evin istinat duvarının yıkılmasına neden oldu03 Şubat 2021 Çarşamba 21:31
  • Park halindeki kamyona çarpan motosikletli öldü03 Şubat 2021 Çarşamba 21:30
  • Mühürlenen inşaatta akıma kapılan işçi, öldü03 Şubat 2021 Çarşamba 21:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti