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Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk yaralandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iş makinesine arkadan çarpan otomobildeki anne ve baba öldü, çiftin 2 çocuğu ise yaralandı.
Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Salihli yolu Örnekköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Vurmaz yönetimindeki 07 BFJ 89 plakalı otomobil, Alaşehir yönünden Salihli istikametine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen Mustafa K. (26) yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil demir yığınına dönerken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan çiftin çocukları Ege Tuna Vurmaz (8) ve Ezgi Tuna Vurmaz'ı (12), çalışma sonucu kurtardı. Bu arada sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Mustafa Vurmaz ile eşi Sibel Vurmaz'ın (47) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak otomobilden çıkartılan 2 çocuk ise ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alının iki kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden anne ile babanın cansız bedenleri, Alaşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İş makinesi öperatörü Mustafa K. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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