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Manisalı dağcı Demirkazık'ın zirvesinde

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un dağcılık takımı sporcusu İsmail Kılık, Niğde sınırları içinde yer alan Demirkazık'ın zirvesine tırmandı.
Manisalı dağcı Demirkazık'ın zirvesinde

Kılık, Aladağlar'ın 3 bin 756 metre yüksekliğindeki en yüksek yeri olan Demirkazık zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Demirkazık tırmanışı için Niğde ili Aladağlar bölgesinde Çukurbağ köyünden hareket eden sporcu, yaklaşık 10-12 saat süren faaliyet sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyespor bayrağını zirvede dalgalandırdı.

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Tırmanış hakkında bilgi veren Antrenör Cengiz Erdener, Demirkazık tırmanışının başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak kulüp flamamızı 3 bin 756 metre yüksekliğindeki Demirkazık zirvesinde dalgalandırdık. Dağcılık takımı olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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