  • BIST 121.015
  • Altın 303,746
  • Dolar 6,0199
  • Euro 6,5994
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -3 °C
»

Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde

Manisa'nın Demirci ilçesinde 1933 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk anonim şirketlerinden biri olan Tasarruf İplik firması, 87 yıl önce alınan makinelerle iplik üretiyor.
Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde

Manisa'nın Demirci ilçesinde 87 yıl önce kurulan ve Türkiye'nin ilk anonim şirketleri arasında yer alan "Tasarruf İplik", bugün 242 ortağıyla bölgedeki halı fabrikalarına iplik üretmeyi sürdürüyor.

El dokuma halılarıyla meşhur Demirci'de 1928 yılında bölgenin iplik ihtiyacını karşılamak amacıyla "Tasarruf İplik" adında kooperatif kuruldu.

Yaklaşık 5 yıl geleneksel yöntemlerle iplik üreten kooperatif, 1933 yılında anonim şirkete dönüştü. Bu tarihten sonra elle iplik üretiminden vazgeçen firma, yurt dışından makine satın alarak fabrikasyona geçti.

Bölgedeki girişimcilerin ortak olduğu Tasarruf İplik'te, geçen sürede makine sesi hiç susmadı.

Demirci Atıf Akın Caddesi'nde 4 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren firma, 87 yıl önce alınan makinelerle iplik üretiyor. Sadece arızalanan parçaların yenisiyle değiştirildiği işletmede halen 15 kişi çalışıyor.

Şimdiye kadar 500 kişinin emekli olduğu firma, yıllık ortalama 240 ton iplik üretiyor.

Açılış belgesi fabrikada sergileniyor

Şirketin yönetim kurulu üyesi Hakkı Gümüşdere, Tasarruf İplik'in Türkiye'nin ilk 10 anonim şirketinden biri olduğuna işaret etti.

İstihdam ve ekonomik anlamda ülkeye ciddi katkı sağladıklarını kaydeden Gümüşdere, "Halı üreten firmalar yün iplik tedarikini bizden karşılıyorlar. Diğer yandan şehir dışında kilim ve halı imalatı yapanlara da şirketimiz tarafından yün iplik veriliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile kurulan bu şirketin o zaman imzalanan açılış belgesini bir tabloya hazırlattık. Şirketimize gelenler görüp inceleyebiliyor." diye konuştu.

Gümüşdere, 87 yıllık işletmenin herhangi bir modernizasyona gitmeden, tarihi yapısını bozmadan çarklarını döndürdüğünü dile getirdi.

Demirci tarihine ışık tutması açısından bu şekilde devam ettiklerini anlatan Gümüşdere, "Şirketimizin 2030 yılına kadar faaliyetini sürdürmesi için karar aldık. Kongremizi 2023 yılında yapacağız. İlçemizde organize sanayi kurulma çalışmaları var. Kurulması halinde buradaki makineleri oraya taşıyarak, faaliyetimizi orada sürdüreceğiz ama bu iş yeri aynı tarihi ile kalmaya devam edecek." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus marketleri yönünü Türkiye'ye çevirdi06 Şubat 2020 Perşembe 09:07
  • Şeker fabrikası 37 bin 500 adet damacana su alacak06 Şubat 2020 Perşembe 08:01
  • Bakan Albayrak'tan Elazığ'dan önemli duyuru: Bir dakika bile kaybetmeden kararlar aldık05 Şubat 2020 Çarşamba 14:42
  • Sanayi kenti Bursa 2020'ye 'hızlı' başladı05 Şubat 2020 Çarşamba 11:25
  • Koronavirüs salgını Çin'den gelen kargoları da etkiledi05 Şubat 2020 Çarşamba 11:23
  • TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2020'de reel sektör için umut hakim olacaktır05 Şubat 2020 Çarşamba 09:26
  • Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması05 Şubat 2020 Çarşamba 09:25
  • Otomobilde 'beyaz' tutkusu devam ediyor04 Şubat 2020 Salı 15:31
  • Altına yatırım ikiye katlandı, mevduatlar 80 milyar lirayı aştı04 Şubat 2020 Salı 15:30
  • Otomotiv pazarı ocakta yüzde 90 büyüdü04 Şubat 2020 Salı 15:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti