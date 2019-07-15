Mansur Yavaş Aluçdağı Milli Parkı’nda gerçekleştirilen “Büyük Çamlıdere Festivali”ne katıldı

Bu yıl 51.’si düzenlenen “Büyük Çamlıdere Festivali” renkli görüntülere sahne olurken, Aluçdağı Milli Parkı’nda gerçekleştirilen festivale vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Dünyaca ünlü festivale belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda davetli ile birlikte katılan Başkan Yavaş, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği daha da güçlendirdiğine vurgu yaparak, “Bu festivaller birliğimizin beraberliğimizin nişanesidir. Geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür. Geleneklerimizi yaşatmanın yoludur” dedi.

Festivalin sadece Türkiye’de değil dünyada da duyulmaya başladığına dikkat çeken Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can ise toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin daha da artacağına inandığını belirterek, “Yunus’un torunlarına ne yakışır? Birlik, beraberlik ve kardeşlik, sevgi ve saygı yakışır. Benim Türkiye’min bugün en fazla ihtiyaç duyduğu şey budur. Büyükşehir Belediyemizle birlikte Ankara’mız için el ele, kol kola, omuz omuza vereceğiz” diye konuştu.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Ayrım yapmadan Başkentin en ücra köşesine hizmet götürmeyi istediklerini ve mahalle (köy) hayatını her zaman destekleyeceklerini belirten Başkan Yavaş, 25 ilçe belediye başkanına iş birliği çağrısı yaparak, şöyle konuştu:

“Dün belki rakiptik belediye başkanı olarak ama şimdi refikiz. İnşallah 25 belediye başkanı olarak, tüm milletvekilleri olarak yan yana gelip birlikte daha iyi nasıl hizmet yaparız diye, şehrimizin ekonomisini nasıl kalkındırırız diye çalışmalara başladık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ayrım yapmadan rekabeti bir yana bırakarak, Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği dünyaca tanınan bir başkent yapmaya söz veriyorum.”



