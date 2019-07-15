  • BIST 97.098
  • Altın 260,038
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Mansur Yavaş Aluçdağı Milli Parkı’nda gerçekleştirilen “Büyük Çamlıdere Festivali”ne katıldı

Bu yıl 51.’si düzenlenen “Büyük Çamlıdere Festivali” renkli görüntülere sahne olurken, Aluçdağı Milli Parkı’nda gerçekleştirilen festivale vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Mansur Yavaş Aluçdağı Milli Parkı’nda gerçekleştirilen “Büyük Çamlıdere Festivali”ne katıldı

Dünyaca ünlü festivale belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda davetli ile birlikte katılan Başkan Yavaş, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği daha da güçlendirdiğine vurgu yaparak, “Bu festivaller birliğimizin beraberliğimizin nişanesidir. Geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür. Geleneklerimizi yaşatmanın yoludur” dedi.

Festivalin sadece Türkiye’de değil dünyada da duyulmaya başladığına dikkat çeken Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can ise toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin daha da artacağına inandığını belirterek, “Yunus’un torunlarına ne yakışır? Birlik, beraberlik ve kardeşlik, sevgi ve saygı yakışır. Benim Türkiye’min bugün en fazla ihtiyaç duyduğu şey budur. Büyükşehir Belediyemizle birlikte Ankara’mız için el ele, kol kola, omuz omuza vereceğiz” diye konuştu.

brs-7029.jpg

BAŞKAN YAVAŞ’TAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Ayrım yapmadan Başkentin en ücra köşesine hizmet götürmeyi istediklerini ve mahalle (köy) hayatını her zaman destekleyeceklerini belirten Başkan Yavaş, 25 ilçe belediye başkanına iş birliği çağrısı yaparak, şöyle konuştu:
“Dün belki rakiptik belediye başkanı olarak ama şimdi refikiz. İnşallah 25 belediye başkanı olarak, tüm milletvekilleri olarak yan yana gelip birlikte daha iyi nasıl hizmet yaparız diye, şehrimizin ekonomisini nasıl kalkındırırız diye çalışmalara başladık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ayrım yapmadan rekabeti bir yana bırakarak, Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği dünyaca tanınan bir başkent yapmaya söz veriyorum.”


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akyurt’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi16 Temmuz 2019 Salı 00:58
  • 15 Temmuz 2019 Ankara Baraj Doluluk Oranları - ASKİ15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:28
  • 15 Temmuz 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:27
  • 15 Temmuz 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:26
  • Yenimahalle kütüphanelerine yoğun ilgi15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:59
  • Mansur Yavaş'a STK'lardan ziyaret15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:59
  • Mansur Yavaş Ankara’da faaliyet gösteren radyo istasyonlarının temsilcileri ile bir araya geldi 15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:59
  • Mamak Saimekadın Amfi Tiyatro’da gerçekleşen çocuk şenlikleri devam ediyor15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:59
  • Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ‘Gönülden Gönüle’ adıyla müzik ve şiir dinletisi düzenledi15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:59
  • Keçiören Belediyesi'nden geri dönüşüme destek15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti