  • BIST 97.098
  • Altın 260,298
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Mansur Yavaş Ankara’da faaliyet gösteren radyo istasyonlarının temsilcileri ile bir araya geldi 

Radyo temsilerinin tüm sorularına yanıt veren Başkan Yavaş, Başkent ve Başkent’e dair projelerini de paylaştı.
Mansur Yavaş Ankara’da faaliyet gösteren radyo istasyonlarının temsilcileri ile bir araya geldi 

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK VURGUSU

Son olarak Rusya’ya yaptığı ziyaret ve yurtdışı temaslarına ilişkin gözlemlerini radyoculara anlatan Başkan Yavaş, Başkent ekonomisini canlandıracak projelere öncelik vereceklerini söyledi.

Şeffaf belediyecilik anlayışını yaygınlaştıracak uygulamaları teker teker hayata geçirmeye başladıklarını belirten Başkan Yavaş, Belediye ihalelerini sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlamaya başladıklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

radyo2.jpg

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Basın özgürlüğünün ve tarafsızlığının önemine dikkat çeken Başkan Yavaş, özelikle 31 Mart yerel seçimlerinde tarafsız yayın yapan radyolara teşekkür ederek, minnettar olduğunu söyledi.

Sektörel sorunları yakından takip ettiklerinin altını çizen Başkan Yavaş, “Halkın sesini duyurabilecek tek mecra basın. Onun için biz özellikle hem yerel basını hem de Ankara’daki radyoları gücümüzün yettiği kadar desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

FAKİRLİKLE MÜCADELE

Radyo temsilcileriyle sohbetinde Başkent’te sosyal belediyecilik projelerini yaygınlaştırmaya çalışacaklarını söyleyen Başkan Yavaş, toplumsal barışın tabana yayılması için yoğun çaba harcayacaklarını vurguladı.

Yerel yönetimlerin en önemli görevleri arasında fakirlikle mücadelenin geldiğini belirten Başkan Yavaş, “En büyük amacım dar gelirli ailelerin çocuklarını okutmak. Biz muzdarip olan kesimlerin sorunlarının çözümü için gönüllü olan gurupları yan yana getirip bunlarla çalıştay yapıp bir yürütme konseyi oluşturacağız. Sorunların takipçisi de olacağım. Projelerimizi sizlere ve halkımıza da danışacağız” değerlendirmesinde bulundu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Oğuz şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:59
  • 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi yarın açılıyor15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:59
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten öğrencilere ziyaret15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:59
  • "Aramızda engel yok" projesine tam destek15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:59
  • Çubuk'ta sezonun ilk turşusu 15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:59
  • Yaya geçiş süreleri uzatıldı15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:58
  • Başkent'te açık hava sinema günleri15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:56
  • Altındağ'da yetenekli gençler aranıyor15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:55
  • Kale'deki dostlara şefkat eli15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:54
  • 13 Temmuz 2019 Ankara Baraj Doluluk Oranları - ASKİ13 Temmuz 2019 Cumartesi 08:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti