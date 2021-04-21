Mansur Yavaş annelere verdiği sözü tuttu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesinde özellikle çalışan annelere verdiği ‘kreş’ sözünü tuttu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalışan annelere seçim öncesi verdiği ‘kreş’ sözünü tuttu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu açılışı gerçekleştirilen yerlerin başında gelen “Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi”, 3-6 yaş arası çocuklara hizmet vermeye başladı.

BAŞKENT’TE ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİNİN SAYISI ARTACAK

İlkyerleşim Mahallesi 1890. Cadde 39/1 Batıkent adresinde hizmete giren Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi; 6 grup sorumlusu, 5 öğretmen yardımcısı, sosyal hizmet uzmanı, aile danışmanı ve sosyolog kadrosuyla pandemi nedeniyle sınırlı kapasiteyle 36-72 aylık çocuklara hizmet verecek.

Çocukların geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için çalışmaları büyük bir özveriyle yürüttüklerine dikkat çeken BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, şu değerlendirmelerde bulundu: “Çocuklarımız bizim için çok kıymetli, onları çok seviyoruz. Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi ilk öğrencilerini almış durumda. Buranın yemekleri BELPA Mutfağı’ndan hijyenik bir şekilde geliyor. Eğitimler uzman kişiler tarafından veriliyor. Zaman içerisinde bu çocuklarımız için jimnastik, yüzme, drama gibi ücretsiz kurslar ve geziler de düzenleyeceğiz. Onların ileriki yaşamlarında dünya insanı olmaları adına elimizden ne geliyorsa Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’tan aldığımız cesaret ve güçle yerine getirmeye çalışıyoruz.”

İhtiyaç duyulan ve birinci önceliği olan Sincan, Pursaklar ve Altındağ gibi bölgelerde kısa zaman içinde okul öncesi etkinlik alanları açmak istediklerini de belirten Özkara, “Batıkent’teki heyecanımız birkaç gün içerisinde İşçi Blokları ile devam edecek. Ardından Kuşcağız ve Ahmetler’deki çalışmalarımızı hızlandıracağız. Kısa sürede bu müjdeyi de kamuoyuna duyuracağız” dedi.

Çocuk Gündüz Bakımevlerini Ankara’nın diğer ilçelerinde de faaliyete geçirmek için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade eden Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu ise şu bilgileri verdi:

“Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak ilk çocuk gündüz bakımevini Batıkent’te açarak eğitime başladık. Belediyenin imkanlarıyla ücretsiz olarak yüzme, jimnastik, satranç, spor ve İngilizce gibi çocukların beceri ve gelişimlerine yönelik olan branş eğitimleri de vermeye başlayacağız.”

PANDEMİ KOŞULLARI ÖN PLANDA

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile BELPA A.Ş. koordinasyonunda hizmet veren ve 100 kişilik kontenjana sahip olan Batıkent Gündüz Çocuk Bakımevi, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle ilk etapta 40 çocukla sınırlandırıldı.

Belediye çalışanı, belediye dışı ve sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının yararlandığı Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi’nde; çocukların gelişimine katkı sağlayacak çocuk oyun alanlarından oyuncaklara, yemekhaneden dinlenme odalarına kadar pek çok sosyal alan yer alıyor. Şehit ve gazi yakınlarının çocuklarından cezaevlerinde bulunan mahkumlar ile anne ve babası vefat etmiş olup bir yakını tarafından bakılan 3-6 yaş arası çocuklardan ise herhangi bir ücret alınmıyor.

İLK ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİ VELİLERDEN TAM NOT ALDI

Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi’ne 3 yaşındaki çocuğunu kaydettiren Volkan Karakoca, “Çocuklarımızın geleceği için erken yaşlarda alacakları bu eğitimde Büyükşehir’in destek vermesi çok güzel. Kreşin bulunduğu konum çok güvenli çünkü araç trafiğine kapalı ve bu nedenle içimiz rahat” derken, 4 yaşındaki ikiz çocuklarını kaydettiren Nermin Altunkaya da memnuniyetini, “Çok memnunum, başta Mansur başkanımıza ve vesile olan herkese teşekkür ediyorum. İkiz çocuklarım burada çok mutlu, gelmek için hevesleniyorlardı” sözleriyle dile getirdi.