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Mansur Yavaş, Batmanlı genç sporcunun hayalini gerçeğe çevirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Avrupa ve Türkiye Muaythai Şampiyonu Batmanlı Ahmet Ertekin'i EGO Spor bünyesine kattı.
Mansur Yavaş, Batmanlı genç sporcunun hayalini gerçeğe çevirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor. 
Batman'da ailesinin geçimini inşaatlarda çalışarak kazanan Avrupa ve Türkiye Muaythai Şampiyonu Ahmet Ertekin'in spora devam edebilmesi için Başkent'e davet etti. 20 yaşındaki Batmanlı genç şampiyon Ahmet Ertekin, EGO Spor Kulübü ile sözleşme imzaladı.

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İNŞAATTAN RİNGLERE TRANSFER OLDU
Başkan Yavaş, Antalya'da kazandığı Avrupa ve Türkiye Muaythai şampiyonlukları sonrasında pandemi nedeniyle hem spor salonlarının kapanması hem de müsabakaların durdurulması üzerine memleketi Batman’a dönmek zorunda kalan Ertekin’i EGO Spor bünyesine kazandırdı.

Genç milli sporcunun spora devam etme hayali Başkan Yavaş’ın devreye girmesiyle EGO Spor ile gerçek oldu. EGO Spor çatısı altında çok sevdiği muaythai sporuna devam edebileceğini belirten Ahmet Ertekin, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“Spor hayatıma 16 yaşında Antalya'da başladım. 4 yılda Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları kazandım. Pandemiden dolayı memleketim Batman'a dönmek zorunda kaldım. Bu süreçte bazı zorluklarla karşılaştım ve inşaatlarda çalışmak zorunda kaldım. Kendimden küçük 8 kardeşim var. Aileme de destek olmam gerekiyordu. Ulusal basında benimle ilgili bir haber yapılınca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş görmüş ve bu konuda bana destek olmak istemiş. Ülkemizde kendini gösteremeyen ve sporu bırakmak zorunda kalan nice milli sporcu var. Ankara'da Mansur başkanımızın desteğiyle ilerlemek bana nasip oldu. Artık ringde sadece rakibime odaklanabileceğim. Yakın zamanda Dubai'de gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında madalya kazanarak Mansur başkanıma teşekkür etmek istiyorum.”

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ŞAMPİYONALARDA EGO SPOR DAMGASI
Altyapıda yetiştirdiği sporcuların, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda aldıkları madalyalarla önemli başarılara imza atan Türk sporunun parlayan yıldızı EGO Spor Kulübü, bir  şampiyonu daha bünyesine kattı.

EGO Spor Kulübü'nün 32 branş ve 8 bin sporcusuyla faaliyet gösterdiğini, sporcu sayısıyla da dünyanın en büyük 3 kulübünden birisi olduğunu ifade eden EGO Spor Başkanı Akın Hondoroğlu, şöyle konuştu:
"Kulübümüz bünyesinde Ahmet kardeşimiz gibi mağduriyet yaşayan nice sporcuyu Türk sporuna kazandırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın katkılarıyla maddi ve manevi tüm sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Ahmet kardeşimizi de bu üstün çabası ve özverisinden dolayı Batman'dan Ankara'ya getirme kararı aldık. Ahmet Ertekin bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor çatısı altında Türk Bayrağını dünya şampiyonalarında zirveye çıkartıp, İstiklal Marşımızı söyletecektir.”  

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