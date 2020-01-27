Mansur Yavaş: Keçiören'in trafik sorunu çözülecek

Mansur Yavaş, Keçiören’in trafik sorununu çözeceklerinin müjdesini vererek, “Fatih Köprüsü’nü genişletme çalışmalarına başlıyoruz. Bu da yeterli olmazsa tünel yol yapacağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında Ankara’nın alt yapı çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, vatandaşın sorun yaşadığı yerlere öncelik verdiklerini kaydetti. Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki kavşakların yapımına Nisan ayından başlanacağını, Sincan ve Etimesgutluların bu dertten kurtaracaklarının müjdesini veren Yavaş, Keçiören’in trafik sorununa da çözüm ürettiklerini söyledi. Yavaş, “Fatih Köprüsü’nü genişletme çalışmalarına başlıyoruz. Bu da yeterli olmazsa tünel yol yapacağız” dedi.

İSTASYON CADDESİ ÖNCELİĞİMİZ

Yavaş, Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki kavşakların 37 milyon TL'den ihaleye çıktığının müjdesini vererek, “Etimesgut İstasyon Caddesine bu yıl başlıyoruz. Kredi verilmemesine rağmen biz bunu yapacağız. Sincan ve Etimesgutluları bu sorunlardan kurtaracağız. 37 milyon liradan ihaleye çıktı. 12 milyon TL indirim ortaya çıktı. Buradan elde ettiğimiz tasarrufla Ayaş Yolu Başer Kavşağını yapacağız. Yaptığımız tasarruflarla daha çok iş yapabiliyoruz. Hava Hastanesi ve Kızılay'ın önüne 2 tane alt geçit yapıyoruz” dedi.

FATİH KÖPRÜSÜ GENİŞLETİLİYOR

Yıllardır trafik sorunu olan Keçiören Fatih Köprüsü’nü de genişletme projelerinin başladığını söyleyen Yavaş, “Keçiörenlilerin yıllardır zulüm çektiği bir yer olan Fatih Köprüsü’nü genişletme projelerine başladık. Köprüyü genişleteceğiz, bu da yeterli olmazsa tünel yol yapacağız. Kızılay metro hattı direkt bağlandığında trafik durumuna yine bakacağız. Keçiörenliler metroyu yeterince kullanmazsa çünkü bizde bir gündeki biniş sayısı aslında bir saatteki biniş sayısına denk geliyor. Maalesef metro çok kullanılmıyor. Sadece iş girişi çıkış saatlerinde yoğun kullanılıyor. Metro durumundan sonra köprü genişletmesi de yeterli gelmez ise tünel yol yapacağız. Bunu yapıp yapmayacağımız bu çalışmalardan sonra belli olacak” diye konuştu.

3 BİN DÖNÜM ARAZİDE SULU TARIM YAPILACAK

Sincan’dan Yenikent’e yol çalışmasının ise devam ettiğini hatırlatan Yavaş, İstanbul Yolu’nu ise Eskişehir Yolu’na bağlayacak ikinci bir bulvar çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Yavaş, sulu tarım ile ilgili projeleri olduğunu da kaydederek, “Kızılırmak suyuna ihtiyacınız olmasa da, boru hattının iptal olmaması için haftada birkaç gün çalıştırmak gerekiyor. Bu su boşa gitmesin diye, 3 bin dönüm yeri hazırladık, sulu tarıma başlıyoruz. Kızılırmak suyunu sulu tarımda kullanacağız.”

KÖMÜR YARDIMINI KALDIRMAK İSTİYORUZ

Yavaş, “Başkentgazla görüştük. Evinin önünden gaz geçtiği halde abone olamayanlar var. Siz bunların abone ücretlerini karşılayın, bizde bu ailelere kömür dağıtmayalım onlara gaz parası yükleyelim dedik. Böylece hem onlar müşteri kazanacak, hem hava kirlenmeyecek, hem de 11 milyon lira nakliye parası ödenmemiş olacak. Bu parada yardım alanlara kalacak. Bunların vatandaşa artı olarak dönmesi için Başkentgazla görüşmemelerimiz devam ediyor.”

AKOM BİNASI VE EMEKLİLERE LOKAL

“Emekliler sabah çıkıyor, akşama kadar otobüsle geziyor. Emeklilerimize vakit geçirecekleri yerler yapalım dedik. Emekli lokalleri yapacağız. Mahallelere kütüphaneler yapacağız. Bize gelen en büyük taleplerden birisi de bu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Afet Koordinasyon Merkezi binası yok. Bu sene AKOM binası yapacağız” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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