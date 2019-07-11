Mansur Yavaş Maltepe Pazarı esnafına ziyarette bulundu

Maltepe Pazarı esnafının yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yavaş “Siz bize destek oldunuz biz de sizin taleplerinizi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.