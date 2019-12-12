Mansur Yavaş otobüsler için borçlanma isteyecek

Başkan Mansur Yavaş, bugün toplanacak ABB Meclisi’nden EGO’nun almayı planladığı yeni otobüslere ilişkin dış kredi kullanım yetkisi isteyecek. Meclis’in yetki vermesi halinde Başkent’teki toplu taşımaya 300 yeni otobüs eklenecek.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, 2019 yılının son toplantısını Başkan Mansur Yavaş’ın başkanlığında bugün yapacak. ABB Meclisi’nin bugünkü oturumunda görüşülecek en önemli konuların başında EGO’nun almayı planladığı 300 yeni otobüs e ilişkin dış kredi kullanım talebi olacak.

MECLİS ONAY VERİRSE 300 YENİ OTOBÜS ALINACAK

Başkan Yavaş, Ankara’daki toplu taşıma sorununu bir nebze çözmek adına EGO bünyesinde çalışacak 300 otobüsün yurt dışı kredisi ile borçlanarak alınması için 13 Aralık yani bugün yetki isteyecek. Borçlanma talebinin ABB Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilmesi halinde, toplu taşımaya 300 yeni otobüs daha eklenecek.

BAŞKAN YAVAŞ: MECLİS’TE ONAYLANACAĞINI UMUYORUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından 300 yeni otobüs neden alınmasının gerekliliğiyle ilgili bir video paylaştı. Ankara’da toplu ulaşım ile ilgili yaşanan sorunların farkında olduklarını belirten Yavaş, “Bunları çözmek için çalışma başlattık. Bu nedenle 300 yeni otobüs alma teşebbüsünde bulunduk. Bununla ilgili yurt dışından Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk ve belediye meclisimize talepte bulunduk” dedi. 2010 yılında 2 bin 40 olan otobüs sayısının şu anda bin 540’a gerilediğini kaydeden Başkan Yavaş, “Bunların 200 tanesi ilçelerimize hizmet vermektedir. Dolayısıyla şu anda bin 340 otobüsle hizmet vermek durumunda kaldık. Bu nedenle 300 yeni otobüs alabilmek için belediye meclisimizden borçlanma yetkisi istedik. Cumhurbaşkanımızın söylediği ‘kredinizi dışardan bulun’ söylemine uygun olarak dış krediden borçlanma talebimizin mecliste kabul edilmesini umuyorum” dedi.

EGO’LARDA BİLGİLENDİRİCİ AFİŞLER

Öte yandan EGO araçlarının iç kısımlarına, yeni alınması düşünülen otobüslerin gerekliliği ile ilgili bilgilendirici afişler asılmış durumda. EGO’larda asılı olan afişlerde özetle şunlar yazıyor: “2014 yılında Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilçe sayısı 16’dan 25’e yükselmiş ve 200 adet otobüsle çevre ilçelere de hizmet verilmeye başlanmıştır.

Şu anda toplu taşıma bin 340 otobüs ile sağlanmaktadır. Dünya standartlarında yaş ortalaması 6 olması gerekirken şu anda otobüs filomuzun yaş ortalaması 11,2’dir. Acil olarak en az 300 yeni otobüs alınması gerekmektedir. Bunun için Büyükşehir Belediyesi 60 milyon Avro dış kaynak kredi bulmuştur. Bu konu Belediye Meclisi gündemine getirilecektir. Meclis’ten çıkacak karar halkımızla paylaşılacaktır."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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