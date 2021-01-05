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Mansur Yavaş, Pqueen hayranı çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch yayıncısı Pqueen'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma yanıt verdi. “Twitch’te bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek isterim.”
Mansur Yavaş, Pqueen hayranı çıktı

Twitch'te hergün yayın yaparak adından sıkça söz ettiren yayıncılardan biri olan Pelin Baynazoğlu Nam-ı diğer "Pqueen", şu anda Twitch üzerinde 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Pqueen aynı zamanda Twitch Türkiye'nin en popüler kadın yayıncıları konumunda.

Pelin BaynazoğluPqueen”, Twitter hesabından yayınının başladığını duyurduğu bir paylaşım yapmış ve bu paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın programına konuk olduğu montajlı bir görsele yer vermişti.

Bu paylaşım, Başkan Mansur Yavaş'ın da dikkatini çekti ve ünlü yayıncı Pqueen’e hoş bir yanıt verdi. Mansur Yavaş, Pqueen'e Twitter üzerinden verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Pelin, İçeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch’te bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek isterim.” dedi.

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