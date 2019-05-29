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Mansur Yavaş 'Sosyal denge tazminatı' sözleşmesini imzaladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede çalışan memurlara eşit oranda sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin sözleşmeyi imzaladı
Mansur Yavaş 'Sosyal denge tazminatı' sözleşmesini imzaladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede çalışan memurlara eşit oranda sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin sözleşmeyi imzaladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yavaş, sosyal denge tazminatının belediyede görevli memurlara eşit oranda verilmesi için konuyu Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine taşıdı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen karar sonrası Bir-Sen, Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen sendikaları temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Yavaş, memurlara eşit oranda sosyal denge tazminatı ödenmesine yönelik sözleşmeyi imzaladı.

Toplantıda, sendikaların taleplerini de not alan Yavaş, "Sosyal denge tazminatında yüzde 60 değil çok daha fazlasını vermek isterdik." ifadesini kullandı.

Yavaş, personel çocuklarının kreş ihtiyacının karşılanması için de çalışacaklarını belirtti.

Sosyal denge tazminatı, belediyede görev yapan tüm memurlara 13 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere eşit oranda ödenecek.

 

 

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