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Mansur Yavaş Twitch'e katıldı

Mansur Yavaş Twitch'e katıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından "Selam chat" notuyla bir video paylaşarak Twitch kanalı açtığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından “Selam chat” notuyla artık Twitch’de olduğunu duyuran bir video paylaştı.

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Başkan Mansur Yavaş, Twitch videosunda şunları söyledi:

"Selam chat. Ben Mansur Yavaş. Artık ben de burada, Twitch’deyim. Buradayım. Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için Twitch’deyim. Sizinle beraber birçok yayın yapacak, hatta yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Şimdiye kadar Ankara’da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara’yı gelin birlikte oluşturalım." dedi.

Ayrıca Mansur Yavaş, video da kullandığı görüntülerde BKM, Cem Yılmaz, Pelin Baynazoğlu, Kemalcan Parlak ve Ferit Karakaya'ya teşekkürlerini iletti.

MANSUR YAVAŞ TWİTCH’E KATILACAĞININ MÜJDESİNİ DAHA ÖNCE VERMİŞTİ

Pelin BaynazoğluPqueen”, Twitter hesabından yayınının başladığını duyurduğu bir paylaşım yapmış ve bu paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın programına konuk olduğu montajlı bir görsele yer vermişti.

Bu paylaşım, Başkan Mansur Yavaş'ın da dikkatini çekti ve ünlü yayıncı Pqueen’e hoş bir yanıt verdi.

Mansur Yavaş'ın Pqueen'e Twitter üzerinden verdiği yanıtta şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sevgili Pelin, İçeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch’te bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek isterim.” dedi.

 

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