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Mansur Yavaş'a büyükelçi ziyaretleri

Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu ve Küba Cumhuriyeti büyükelçileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.
Mansur Yavaş'a büyükelçi ziyaretleri

Yerli ve yabancı çok sayıda konuğunu makamında ağırlamaya devam eden Başkan Yavaş’ı son olarak Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov ve Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez ziyaret etti.
           
İKİLİ İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK

Başkan Yavaş’a yeni görevinde başarı dileklerini ileten büyükelçiler, ülkelerarası ikili ilişkiler konusunda iş birliği önerisinde bulundular. Üç büyükelçiye de Ankara’nın kültürel ve tarihi geçmişi hakkında bilgi veren Başkan Yavaş, şehir yönetiminde yeni fikirlere önem verdiklerini söyledi.

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Ticaret ve turizmin gelişmesi için şehirlerin kalkınmasına yönelik yeni yatırımların gündeme geldiği ziyaretlerde, ortak projeler de masaya yatırıldı. 

BAŞKAN YAVAŞ’TAN KÜBALI DOKTORLARA DAVET 

Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Nunez ile görüşmesinde Küba’nın tıp alanında ve sağlık sektöründe önemli bir konumda olduğuna vurgu yapan Başkan Yavaş, Kübalı doktorların üniversite ve hastanelerde bilgi birikimlerini aktarmalarını isteyerek, Başkent’e davet etti. 

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