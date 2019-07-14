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Mansur Yavaş'a STK'lardan ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK)  ziyaretleri devam ediyor.
Mansur Yavaş'a STK'lardan ziyaret

Başkentteki Devlet Kurumları, Bakanlıklarda görevli üst düzey bürokratlar, akademisyenler, iş insanları ve öğrenciler gibi toplumun farklı kesimlerinden oluşan Yankı Dostluk Platformu, Başkan Yavaş’ı makamında ziyaret etti

“HESAP VERİLEBİLİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI BENİMSEDİK”

Başkan Yavaş, Platformun Onursal Başkanı ve eski bakanlardan Abdülkadir Aksu ile Yankı Dostluk Platformu Başkanı Yavuz Kaya’nın da aralarında bulunduğu heyetle Başkent ve Başkente dair projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kent yönetiminde şeffaflığı önemine vurgu yapan Başkan Yavaş, “Bizler hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışını destekliyoruz. Tek başına hiçbir kararın alınmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Projelerimizi hayata geçirirken sizlere danışarak gerçekleştirmeye çalışacağız” dedi.

Yankı Dostluk Platform Başkanı Yavuz Kaya, “Yankı bir yayın olmanın yanı sıra dostları buluşturan, dostluk kapıları oluşturan misyonuna devam etmektedir. Devletimizin Başkentinde dostluğun temsilcileri olmaya gayret etmekteyiz. Siyasetin birbirini yok etme savaşını bırakıp dost olma yarışına girmesini arzu etmekte ve özellikle bu konuda kendimize üstümüze düşeni yapmakta gayret etmekteyiz. Umuyorum bundan sonra sık sık beraber olacağız. Ankara ve Türkiye hizmet bekliyor. Bu vesileyle Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a başarılar diliyorum”

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