Mansur Yavaş’ın acı günü. Kardeşi hayatını kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın hayatını kaybettiği öüğrenildi.
Sabri Yavaş'ın yakalandığı bir hastalığa yenik düştüğü bildirildi.
Sabri Yavaş'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Beypazarı’nda defin edilecek.
Yavaş'ın vefat haberini ise kardeşlerden Mahir Yavaş duyurdu. Mahir Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kardeşim Sabri Yavaş hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Beypazarı Mezarlığına ikindi namazına" ifadelerini kullandı.
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