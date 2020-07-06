Mansur Yavaş’ın çalışmaları engelleniyor iddialarına yalanlama; yüzde 97’sine “evet” dedik

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, “Mansur Yavaş’ın çalışmaları engelleniyor” iddialarını yalanlayıp Belediye Meclisi’ne getirilen tekliflerin yüzde 97’sine Cumhur İttifakı olarak “evet” dediklerini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye ( ABB ) Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse , Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir yıllık faaliyetlerini değerlendirdi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde dün düzenlenen basın toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Fatih Ünal ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık olmak üzere bazı AK Parti’li isimler de hazır bulundu.

SEÇİM VAATLERİNİ SORDU

Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim vaatlerini ve mitinglerde verdiği sözleri hatırlatarak, verilen sözlerin geride kalan bir yıllık zaman zarfında yerine getirilmediğini iddia etti. Köse, “Büyük vaatlerle dolu seçim dönemi sonrası, Ankaralı hemşerilerimizin daha güzel bir hayat yaşama umutlarını, Ankaralıların hayallerini, vaatleriyle bir anlamda satın alan Sayın Yavaş, Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra bu vaatleri unuttu mu?” diye sordu.

“HİÇBİR VAADİNİ TUTMADI”

“Seçimden sonra geride kalan bir yıldaki süreçte seçim döneminde söyledikleri ile taban tabana zıt bir manzara var önümüzde” diyen Murat Köse, “Neredeyse hiçbir vaadini tutmayan, sürekli şikâyette bulunan, çözüm değil sürekli mazeret üreten bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gördü Ankaralı” ifadelerini kullandı.

BÜTÇE ELEŞTİRİSİ

Murat Köse, Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesini doğru kullanamadığını da ileri sürerek, “Geçen yıl hükümetten bütçesini tam olarak aldığı halde ki toplanan vergilerle birlikte yaklaşık 10 milyardır bu rakam. Hiçbir doğru dürüst icraat yapamayan ama bir şekilde bu parayı harcayan ve maalesef iflasa doğru giden Ankara Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıyayız” dedi.

BORÇLANMA TEKLİFLERİYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

AK Parti grubu ve Cumhur İttifakı olarak Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne gelen borçlanma talepleriyle ilgili bilgi veren ve kaç borçlanma talebine “evet” dediklerini açıklayan Murat Köse, özetle şunları söyledi: “Sayın Yavaş, seçimde kapatacağını söylediği ‘şirketlere sermaye aktarımı yapacağım’ dedi para talep etti. Biz ‘tamam’ dedik. Tam 350 milyon verdik. ‘EGO’ya otobüs alacağım’ dedi ‘tamam’ dedik 500 milyon kredi verdik. ‘İtfaiyeye araç alacağım’ dedi 40 dediler biz 50 milyon verdik. Salgın dolayısıyla ‘ihtiyaç sahiplerine maddi destek yapacağım’ dedi tamam dedik 100 milyon verdik. ‘Bunu harca ihtiyaç olursa yine veririz’ dedik. Meclis’ten, bahsedilen bu işlerde kullanılmak üzere 1 milyarlık ilave bütçe kullanılması için Sayın Yavaş’a yetki verdik. Bu rakam bütçenin yaklaşık 10’da biri demektir. Şimdi çıkmış ‘Belediye Meclisi kredi kullanmamıza izin vermiyor’ diyor. Sayın Yavaş, kamuoyunu yanıltıyor. 1 milyar paranın ilave olarak kullanılmasına izin veren, meclis gündemine gelen kararların yüzde 97’sini oy birliği ile onaylayan bir meclisi, böyle bir zan altında kimse bırakamaz. Evet onay vermediğimiz bire kredi talebi var. 11. ayda istenen 350 milyon ASKİ kredisine onay vermedik. ‘Tasarruf ettim ve kasamda param var’ demişti. Biz de dedik ki ‘madem belediye kasasında paranız var, niye kredi kullanıyorsun elinizdeki parayı kullanın. Neden boştan yere kredi faizi ödeyeceksiniz?”

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİK”

Murat Köse, AK Parti grubu ve Cumhur İttifakı olarak Ankaralıların hayrına olan hizmetlerde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde her türlü desteği verdiklerini ve bu konularda belediye hizmetlerinin önünü açtıklarını söyledi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-