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Mansur Yavaş'tan Ankara için koronavirüs yardım kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs nedeniyle dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnafa ve işçilerine destek için yardım kampanyası başlattı.
Mansur Yavaş'tan Ankara için koronavirüs yardım kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, korona virüsü salgını nedeniyle ticarî faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan esnafa ve işçilerine yardımda bulunmak için bağış kampanyası başlattı.

Kampanyaya dair açıklama yapan Yavaş, “6 milyon tek yürek olursak üstesinden gelemeyeceğimiz sorun olamaz. Biz virüsten daha güçlüyüz. Ankara virüse teslim olmayacak” dedi.

İki ayaktan oluşan ‘Ekonomik Koruma Paketi’ni hayata geçirdiklerini belirten Yavaş açıklamasında, “Hem Büyükşehir Belediyemizin imkanlarını zorlayarak hem de Ankaralıların birbiriyle dayanışmasını teşvik ederek salgına karşı kapsamlı bir ekonomik mücadele vermeyi planladık” dedi. Acil Nakit Desteği ve gıda yardımı için evden çıkmaya gerek olmadığını belirten Yavaş’ın açıklamasının satır başları şu şekilde sıralandı:

"150 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI YAPIYORUZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak normal şartlarda 150 bin aileye gıda yardımı yapıyoruz ancak içinde bulunduğumuz koşullarda bu sayının artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle hazırlıklarımızı 500 bin aileye düzenli gıda yardımı yapacak şekilde tamamladık. Bütün süreci bilimin yol göstericiliğinde, organize ve planlı bir biçimde yönetiyoruz. Bu gıda paketlerinin içerikleri “beslenme uzmanları” tarafından belirlendi. Sağlıklı beslenme için gerekli olan tahıl, protein, karbonhidrat miktarları göz önünde bulundurularak paketlerin içeriği oluşturuldu.

"ACİL NAKİT DESTEĞİ İÇİN SÜRE SINIRI YOK"

İnsanların tek ihtiyacının gıda olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu süreçte işini ve gelirini kaybedenlerin gıda dışında nakit desteğine de ihtiyaçları olacaktır. Bu nedenle işsizlik sigortası dahil, yapacağımız kontrollerde herhangi bir gelire sahip olmadığını belirlediğimiz ailelere Acil Nakit Desteği sağlamak amacıyla gerekli bütçemizi oluşturduk. Şu an için Acil Nakit Desteği için belli bir süre sınırı öngörmüyoruz. Hayat koşulları normale dönünceye kadar Acil Nakit Desteği’ni sürdüreceğiz.

"BAŞKENT MOBİL’DEN BAŞVURABİLİRLER"

Gıda ve/veya Acil Nakit Desteği’nden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın belediyemize gelmelerine hiç gerek yok. Evlerinden hiç çıkmadan bu başvuruları yapabilecekler. Öncelikle Başkent Mobil uygulamamızdan bu başvuruları yapmak mümkün. Gerekli güncellemeler yapıldı ve “Belediye hizmetleri avucunuzun içinde” sloganıyla başlattığımız Akıllı Belediye uygulamamız olan Başkent Mobil’den çok kolay bir biçimde vatandaşlarımız bize başvuruda bulunabilirler. İkinci kanalımız yine vatandaşlarımızın büyük bir rahatlıkla ve sıkça kullandıkları BAŞKENT 153 hizmetimizdir. BAŞKENT 153’e telefon açarak vatandaşlarımız gıda ve Acil Nakit Desteği başvurularını yapabilirler. Başvuru yapılabilecek üçüncü kanalımız ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal internet sitesinden ulaşılabilecek Dayanışma Platformu sayfasıdır.

"ANKARALI YARDIMSEVERLER BİZE NASIL KATKIDA BULUNACAK?"

Yasal olarak bir vatandaş istediği zaman belediyelere bağış yapabilir. Kanunlarımız buna izin veriyor. Biz yardımsever Ankaralılara “işte şimdi tam zamanı” diyoruz. Bu amaçla resmi hesaplarımızı tüm iletişim kanallarından Ankaralılara duyuracağız. Bize ne kadar çok bağış gelirse, bizim mağdur vatandaşlarımız için kullanacağımız bütçemiz o kadar çoğalacaktır. Gün dayanışma günüdür ve zorluklar ancak birlikte aşılır. Yardımsever vatandaşlarımızı bize bağış yapmaya davet ediyoruz. Yapılan bağışların başka hiçbir amaçla kullanılmayacağını, sadece ve sadece gıda ve Acil Nakit Desteği ile yine Ankaralılara döneceğini buradan bir kere daha duyurmak istiyorum.

"BİZ VİRÜSTEN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Bize nakit olarak bağışta bulunabilecekleri gibi, gıda bağışı da yapabilirler. Bu amaçla bize başvuracak yardımseverlerin gıda bağışlarını kendilerinden alıp lojistik merkezimize aktarıyoruz ve orada daha önce beslenme uzmanlarınca belirlendiğini söylediğim standartlara göre paketleyip vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Zor bir süreçten geçiyoruz ve herkesin yapabileceği işler olduğunu ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 6 milyon tek yürek olursak üstesinden gelemeyeceğimiz sorun olamaz. Biz virüsten daha güçlüyüz. Ankara virüse teslim olmayacak. 

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