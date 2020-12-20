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Mansur Yavaş'tan belediye kiracısı işletmelere yılbaşı müjdesi: 2021’de ZAM YOK

Sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapan Başkan Yavaş, “ABB, EGO, ASKİ ve iştiraklerimizde ekmek teknesi olan kiracılarımıza 2021 yılında zam yapmıyoruz.
Mansur Yavaş'tan belediye kiracısı işletmelere yılbaşı müjdesi: 2021’de ZAM YOK

“İnsan odaklı” belediyecilik anlayışını Başkent’te giderek yaygınlaştıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “6 Milyon Tek Yürek” kampanyası her geçen gün daha da büyüyor.

Pandemi sürecinde vatandaşın yanında olan uygulamalara imza atan Başkan Yavaş, zor günler geçiren esnafı da yalnız bırakmıyor. Son olarak çeşitli meslek gruplarına nakdi yardım sağlayan Başkan Yavaş, servisçi esnafından sonra şimdi de belediyeye ait iş yerlerindeki işletmelerin kiralarına zam yapılmayacağını açıkladı.

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BAŞKAN YAVAŞ İŞLETMECİLERİ YENİ YILDA SEVİNDİRDİ
Pandemi döneminin olumsuz etkilerini azaltmak için işletmelere destek olacaklarını açıklayan ve genelge yayımlayan Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden işletme sahiplerine şu müjdeyi verdi:
“Belediyemiz, bağlı idarelerimiz ve iştiraklerimiz (ANFA, EGO, ASKİ ve BUGSAŞ vb.) tarafından kiraya verilen iş yerleri için 2021 yılında kiralara zam yapmıyoruz. Ekmek teknesi olan işletmelerden faaliyetleri durdurulanlardan da 6 ay boyunca kira almayacağız. Ankara’mız dayanışmayla güçleniyor ve umut buluyor. El ele verip tüm zorlukları aşacağız” dedi.

BAZI İŞLETMELERDE KİRALAR 6 AY ERTELENECEK
    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ayrıca;
-Diğer işletmelerin kiralarının 6 ay ertelenerek Temmuz 2021’den itibaren 6 taksitle alınacağını ve pandemi süreci devam ederse durumlarının tekrar değerlendirileceğini,
-Faaliyetleri idari kararla durdurulan kiracıların dilerlerse sözleşmelerini koşulsuz sonlandırabileceğini,
-İdari kararla faaliyette bulunamayan kiracıların ise sözleşme süreleri kapalı kaldığı süre kadar uzatılacağını açıkladı.
   Başkan Yavaş imzasıyla tüm birimler ve iştiraklere gönderilen genelgede şöyle denildi:
“-Kiralanan bütün iş yerlerini kapsayacak şekilde 2021 yılında kira artışı yapılmaması, daha önceden yapılıp 2021 yılına sarkan kira artışları olması halinde bunların Ocak 2021 ayından başlamak üzere
zamsız oranlar üzerinden devam ettirilmesi, peşin ödeme yapılmış kiralardan fazla ödeme olarak tespit edilen tutarlardan 2021 yılına ait olan kısmının ödenecek kiralardan mahsup edilmesi,  
-2021 yılının ilk altı ayına ait kiraların Temmuz 2021 ayından başlamak üzere yılın geri kalanında herhangi bir faiz uygulanmaksızın eşit taksitler halinde alınması,
-Kiraya verilen yerlerden kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri tamamen durdurulan veya faaliyette bulunamayan iş yerlerinin tespit edilerek bu iş yerlerinden 2021 yılının ilk altı ayında kira alınmaması,
-COVID-19 salgını nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyen iş yerlerinden sözleşmelerini sonlandırmak isteyenlerin sözleşmelerinin on beş gün önceden bildirimde bulunmak ve iş yerini sözleşmede yazılı koşullara uygun şekilde teslim etmek kaydıyla fesih edilebilmesi,
-Salgın nedeniyle alınan kararlar nedeniyle faaliyette bulunamadıkları tespit edilen iş yerlerinin kapalı kaldıkları süre kadar sözleşme sürelerinin uzatılabilmesi,
-Tüm bu iş yerlerinin Büyükşehir ve bağlı idarelerde kira işlerinden sorumlu birimlerce; iştiraklerde ise Yönetim Kurulu’ndan alınacak karara dayanılarak Genel Müdürlerce yürütülmesi uygun görülmüştür.”

COVID-19’un bütün dünya başta olmak üzere Türkiye’de ve Ankara’da sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Başkan Yavaş yayımladığı genelgede, “Salgının olumsuz etkilerinin ne kadar süreceği bilinmemektedir. Salgın dolayısıyla bazı iş yerleri tamamen kapanmış, bazı iş yerlerinin faaliyetleri tamamen durmuş, bazı iş yerleri ise çok sınırlı kapasite ile çalışmaktadır. Ortaya çıkan bu durum esnafımızın kiraları dahil sabit giderlerini karşılamalarını, evlerinin geçimini sağlamalarını oldukça zorlaştırmaktadır” diyerek işletme sahiplerine destek olacaklarını vurguladı.

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