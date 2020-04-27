Mansur Yavaş'tan "Bir iftar da benden" kampanyası

İftar çadırlarının kurulamadığı bu mübarek Ramazan Ayında ihtiyaç sahipleri için Mansur Yavaş’ın başlattığı “Bir iftar da benden” kampanyasında bağışlanan iftar menüsü neredeyse 500 bine geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş mübarek Ramazan Ayı’nın gelmesiyle evde yemek yapma imkanı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve ihtiyaç sahipleri için “ Bir iftarda da benden ” kampanyası başlattı. 4 gün gibi bir kısa sürede tüm Türkiye’den büyük destek gören kampanyaya katılan 70 binden fazla hayırsever 500 bin fazla iftar paketi bağışladı. Günlük sıcak menü bulunan bu iftar paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlarken en çok iftar menüsü bağışlayan şehir 250 binle Başkent oldu.

RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Corona virüs salgınıyla mücadelede iftar çadırlarının kurulamadığı bu Mübarek Ramazan ayında Başkan Yavaş dikkat çekici bir kampanyaya gitti. Mansur Yavaş ’ın ihtiyaç sahipleri, kronik hastalar, evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kağıt toplayıcıları için sosyal medya hesaplarından yardım çağrısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ramazan boyunca sürecek olan kampanyaya vatandaşlar 4 günde 500 bine yakın iftar menüsü bağışladı. Toplamda ise 70 binden faza hayırsever kampanyaya katıldı. Ramazan Ayı boyunca sürecek kampanyada iftar menüleri dağıtılmaya başlandı.

YERİNE ULAŞTIĞINDA BİLGİ VERİLİYOR

iftarver.com’da yer alan bilgilere göre hayırseverlerin yaptıkları bağışlar online olarak alınıyor hazırlanıyor ve ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor. Hayırseverlere mail ve SMS yoluyla faturaları ve paketin ihtiyaç sahibine ulaştığı bilgisi veriliyor. Ancak yaşanan yoğunluktan dolayı zaman zaman aksamaların da olduğu belirtiliyor. Kutuların üzerine ise “ Bu iftar menüsünün ücreti bir hayırseverimiz tarafından ödenmiştir ” yazısı yazılıyor.

BAĞIŞ NEREDEN NASIL YAPILIYOR ?

Kampanyaya katılmak isteyen hayırsever vatandaşlar öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi ’nin yardım için duyurduğu iftarver.com adresine giriyorlar. Oradan iftar menülerinin içeriğini kontrol edebiliyor ve ayrıntılar hakkında bilgi alıyorlar. Bağış yapmak isteyenler tanesi 15 lira olan menülerden kaç adet almak istiyorsa işaretlemesini yapıyor ve fatura bilgi ekranına yönlendiriliyor. Orayı da doldurduktan sonra online ödeme yaparak ihtiyaç sahipleri için desteklerini vermiş oluyorlar.

LİSTEDE BAŞTA ANKARA

iftarver.com’da iftar menüsü satın alınan illerin istatistiki verileri de yer alıyor. Tüm Türkiye’nin yer aldığı listede 262 bine yakın iftar menüsü ve 35 bine yakın hayırseverle Başkent birinci sırada. İlçe sıralamasında ise 17 bin hayırsever sayısı ve 154 binden fazla iftar menüsüyle Çankaya ilçesi ilk sırada yer alıyor. İstanbul 126 bin iftar menüsüyle ikinci, İzmir 13 bin 456 iftar menüsüyle üçüncü sırada.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

