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Mansur Yavaş'tan duraklara 'özür dileriz' yazısı

Ring otobüs duraklarında teftişe çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşların şikayetleri üzerine durakları "özür dileriz" pankartı ile donatıp ring otobüs sefer sayılarını akşam saatlerinde artırdıklarını duyurdu.
Mansur Yavaş'tan duraklara 'özür dileriz' yazısı

Ring otobüs duraklarında teftişe çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşların şikayetleri üzerine durakları "özür dileriz" pankartı ile donatıp ring otobüs sefer sayılarını akşam saatlerinde artırdıklarını duyurdu.

Başkan Mansur Yavaş, başkentte aksayan ring seferleri için dikkat çeken bir harekete imza attı. Ring otobüs duraklarında teftişe çıkan Yavaş, vatandaşların şikayetleri üzerine, durakları "özür dileriz" pankartı ile donatıp, ring otobüs sefer sayılarını akşam saatlerinde artırdıklarını duyurdu.

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